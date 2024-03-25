تكريم الفائزين بجائزة «المسؤولية الاجتماعية» 10 أكتوبر

دبي ( الاتحاد)

أعلنت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عن تكريمها الفائزين في الدورة الـ 17 من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة، في حفل يقام يوم 10 أكتوبر القادم، تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.

وأكدت حبيبة المرعشي رئيسة الشبكة، أن الجائزة نجحت في جذب اهتمام الشركات وتحفيزها على لعب دور مسؤول في حركة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي باتت مطلباً عالمياً ومعياراً مهماً على مدى قيام الشركات بتوفير الرفاهية لمجتمعاتها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وقالت إن الجائزة تلقت خلال الـ16 عاماً ما مجموعة 1585 طلب ترشح تقدمت بها 1.350 شركة من 14 دولة عربية غطت 44 قطاعاً تحت 15 فئة، موضحة أن باب الترشح للجائزة لهذا العام سيغلق في 30 يونيو.