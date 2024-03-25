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أجواء غائمة وانخفاض بدرجات الحرارة

أجواء غائمة وانخفاض بدرجات الحرارة
26 مارس 2024 02:59

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار. وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/سو، فيما يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 13:51 ويحدث المد الثاني عند الساعة 02:24.
وفي بحر عُمان، أوضح المركز أن الموج سيكون متوسطاً إلى مضطرب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 22:29 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:54.

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