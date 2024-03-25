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جمعية الإمارات للإدارة العامة تنظم أمسيتها الرمضانية الأولى

جمعية الإمارات للإدارة العامة تنظم أمسيتها الرمضانية الأولى
26 مارس 2024 02:57

العين (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للإدارة العامة أمسيتها الرمضانية الأولى في مدينة العين، بعنوان «محمد الفذ، قيادة وريادة»، وذلك في القاعة الرئيسية لاستاد هزاع بن زايد، برعاية معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الرئيس الفخري للجمعية.
وحضر الأمسية الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وعدد من الشخصيات المجتمعية التي عبرت من خلال النقاشات عن امتنانها وتقديرها لما يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من دعم لا محدود للمواطنين، مستعرضين بعض المواقف الإنسانية لسموه.
وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة الدكتور المهندس حامد محمد عبدالله النيادي عن امتنانه للقيادة الفذة والعطاء غير المحدود لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ختام الأمسية قام الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، بتكريم المشاركين والرعاة الرسميين.

الإمارات
رمضان
ستاد هزاع بن زايد
العين
خليفة بن محمد بن خالد
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