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علوم الدار

«الفجيرة العلمي» يشارك في مهرجان للتكنولوجيا بتونس

المهرجان يقام للسنة الثانية على التوالي (وام)
26 مارس 2024 02:57

تونس (وام)

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يشارك نادي الفجيرة العلمي في المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المهدية التونسية. ويمثل النادي في المهرجان الدكتور سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، من خلال 4 مشاريع علمية.
ويقام المهرجان للسنة الثانية على التوالي في الفترة من 22 إلى 28 مارس 2024 بتنظيم من الجمعية التونسية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور معالي محمد علي البوغديري، وزير التربية، وعدد من المسؤولين في تونس.
وقال الدكتور سيف المعيلي إن مشاركة النادي العلمي في هذا المهرجان تأتي من منطلق حرصه على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم المسيرة العلمية في الفجيرة والتي تدعم دور النادي في المشاركات العربية والإقليمية، ويسعى النادي من خلال هذه المشاركة لوضع بصمة علمية على خريطة الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي.

الفجيرة
التكنولوجيا
تونس
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