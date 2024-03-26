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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنجلاديش بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنجلاديش بذكرى استقلال بلاده
26 مارس 2024 09:52

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة محمد شهاب الدين.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الشيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية.

المصدر: وام
بنجلاديش
الإمارات
محمد بن زايد
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