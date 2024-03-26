"تريندز" يُصدر تقرير "تحديث الصين وتنمية العلاقات الصينية الإماراتية"

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، تقريراً بعنوان "تحديث الصين وتنمية العلاقات الصينية الإماراتية"، والذي يُسلط الضوء على التعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المجالات، بدءاً من التجارة والاستثمار إلى التكنولوجيا والثقافة.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تعد لاعباً رئيسياً في المسار البري لمبادرة "الحزام والطريق"، الذي يربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في إطار المبادرة، مثل الحديقة النموذجية للتعاون في مجال القدرات الصناعية الصينية الإماراتية، والمرحلة الثانية من محطة الحاويات في ميناء خليفة، ومحطة دبي للطاقة الكهروضوئية والحرارية.

وفي إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ذكر التقرير أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات لسنوات عديدة متتالية، حيث حافظت الدولة على مكانتها كأكبر سوق لصادرات الصين في الشرق الأوسط، وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 95 مليار دولار في عام 2023، ويسعيان لزيادة التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2030.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار التعاون المالي، أنشأت الصين ودولة الإمارات وأدارتا أول صندوق استثماري مشترك بين الصين ودول الشرق الأوسط، ووقعتا أول اتفاقية متعلقة بـ"الرنمينبي"، كعملة محلية في الشرق الأوسط، وأنشأتا أول جسر لـ"العملة الرقمية" بين البنوك المركزية لثلاث دول وأربعة أماكن، وجدد البنك المركزي الصيني ونظيره الإماراتي العام الماضي اتفاق تبادل العُملتين المحليتين لمدة خمس سنوات بقيمة تعادل 4.9 مليار دولار.

ولفت إلى التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا الفائقة، في بناء أول جامعة للذكاء الاصطناعي في العالم في أبوظبي.

وتعاون الطرفان لإجراء المرحلة الأولى من التجربة السريرية الدولية للقاح كوفيد-19 في العالم، مبيناً التقدم الكبير في التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، والصحة الحيوية، والفضاء، وغيرها من المجالات.

وأكد التقرير التعاون الثقافي الوثيق بين البلدين، من خلال "مشروع المئة مدرسة" لتعليم اللغة الصينية في الإمارات، فضلاً عن مركز الإمارات الثقافي الصيني الذي سيتم تشغليه قريباً.