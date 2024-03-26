برعاية نهيان بن مبارك.. "صندوق الوطن" يكرم أبناء الإمارات الذين اجتازوا برنامج "مستقبلي"

في إطار جهوده المستمرة لتمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز قدراتهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، كرم صندوق الوطن عددا من شباب الإمارات الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المتخصص "مستقبلي" على مدى 6 أشهر، وانطلقوا لتنفيذ مشروعاتهم، على أرض الواقع، حيث قام الصندوق بدعمهم بمبلغ 100 ألف درهم لكل مشروع تم إطلاقه بالفعل، إضافة إلى توفير الاستشارات الفنية والمالية والمتابعة المجانية من جانب خبراء الصندوق المتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

وكرم ياسر القرقاوي المدير العام لـ"صندوق الوطن"، محمد خليفة الزعابي الذي أطلق تطبيقا إلكترونيا بالتعاون مع العيادات البيطرية وصالونات العناية بالحيوانات بالدولة، لتوفير الخدمات الخاصة بهم من خلال التطبيق الذي يوفر إلى جانب الرعاية المتكاملة، جواز سفر للحيوان، وبطاقة للتطعيمات، إضافة إلى شهادة معتمدة بالتاريخ الطبي للحيوان.

كما كرم القرقاوي الريم البريكي التي أطلقت مشروعها الخاص بالأطفال، من خلال صالون واستديو متنقل للعناية بهم في أماكن إقامتهم.

وقال ياسر القرقاوي " إن تمكين ودعم شباب الإمارات هو أحد أهم أولويات صندوق الوطن من أجل تأهيلهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، وتحقيق أهدافهم بامتلاك مشاريعهم الخاصة القابلة للتطور والاستمرارية، مؤكدا أن الصندوق يعتمد منهجية واضحة لتحقيق هذا الهدف تقوم على ثلاثة محاور هي التدريب العملي والنظري على أيدي خبراء عالميين، والدعم الإشراف، ثم الدعم والمتابعة الضامنة لنجاح المشاريع على أرض الواقع”.

ولفت القرقاوي إلى أن أبناء وبنات الإمارات يحظون برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، الذي يوجه دائما بإطلاق المشاريع والمبادرات التي تدعم الشباب وتفعل طاقاتهم، وتطور إمكاناتهم لمواجهة مختلف التحديات من أجل مستقبل مشرق لهم ولمجتمعهم.

وأوضح أن البرنامج التدريبي "مستقبلي" أطلقه الصندوق في عام 2023 وانتسب إليه 32 من شباب الوطن، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، حيث تم تكليف عدد من الخبراء العرب والأجانب ممن يتمتعون بخبرات واسعة في هذا المجال، بالإشراف على البرامج.

وأشار إلى أن هؤلاء الشباب اجتازوا المحاور الثلاثة، حيث انطلقت مرحلته الأولى من خلال البرنامج التدريبي التخصصي لريادة الأعمال في مختلف المجالات المتاحة، وحصل المشاركون بالفعل على تدريب يتضمن تعريفهم بأهم الطرق المعمول بها عالميا لتحويل الأفكار والمبادرات لدى الشباب إلى مشروع أو شركة تستطيع العمل وتتعدد فرص نجاحها، وفق أفضل الممارسات.

ونوه إلى أنه تم عرض كافة الأفكار التي طرحها المتدربون عقب إتمام البرنامج التدريبي على لجنة متخصصة لاختيار أفضل المشاريع، والتي كرم صندوق الوطن أصحابها من خلال "التمويل والإشراف”، حيث قام صندوق الوطن بدعم المشروعات التي رشحتها اللجنة المتخصصة، بتمويل يصل إلى 100 ألف درهم إضافة إلى توفير سبل الإرشاد العملي والتوجيه المستمر لأصحاب هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هناك مشروعات بدأت فعليا وحققت نجاحات ومن ضمنهما المكرمين في هذا اليوم.

وأوضح القرقاوي أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وجه بأهمية دعم كافة الشباب الذين اجتازوا التدريب وتم اختيار مشروعاتهم، من خلال قيام صندوق الوطن بتوفير التمويل الكامل لانطلاقة هذه المشاريع، كما شدد معاليه على أهمية توفير نظام شامل للمتابعة والإشراف من خلال الخبرات العالمية والمحلية التي يختارها الصندوق، لمتابعة تلك المشروعات خلال مرحلة الانطلاق، إضافة إلى توفير نظام حماية لكافة أبناء وبنات الإمارات الذين يثبتون جديتهم ورغبتهم في اقتحام مجال ريادة الأعمال من خلال برنامج "مستقبلي".

وقال القرقاوي " إن مجلس إدارة صندوق الوطن برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يوجهنا دائما إلى أن الهدف الأهم لصندوق الوطن هو الالتزام بدعم قدرة أبناء وبنات الوطن في مجال ريادة الأعمال، وإنشاء الشركات الجديدة، ودعم كافة الجهود الهادفة إلى تحويل الأفكار النافعة لدى أبناء الوطن إلى تطبيقات عملية وتجارية ناجحة، سواء تعلق الأمر بتوفير مصادر التمويل اللازمة لها، أو سبل التدريب والتوجيه والمشورة"، منوها إلى أن الصندوق يقوم بهذا الدور بتشجيع أصحاب المبادرات ومساعدهم وتوفير فرص النجاح لهم، والعمل معهم على تقوية التواصل مع أقرانهم في داخل الدولة وخارجها، ما يجعل من برنامج "مستقبلي" تجسيدا عمليا لتوجهات مجلس إدارة صندوق الوطن، والتي تتطابق مع الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.

من جانبها قالت الريم البريكي صاحبة مشروع الصالون المتنقل للعناية بالأطفال، والذي تم اختياره من جنب الصندوق ودعمه بمبلغ 100 ألف درهم إنها محظوظة للغاية لمشاركتها في البرنامج التدريبي مستقبلي الذي أطلقه صندوق الوطن، ليس فقط لأنها فازت بالجائزة المادية لدعم مشروعها، ولكن لأنها التقت بخبراء في مجال ريادة الأعمال، والذين أسهموا كثيرا في ترتيب أفكارها وتعريفها ببيئة العمل والمنافسة المتوقعة، وكيفية مواجهة التحديدات بل والاستعداد لتقبلها، والعمل على تجاوزها، مؤكدة أن توافر الفرصة للحوار مع هؤلاء الخبراء وأصحاب التجارب النجاحة يمكنه أن يضيف لها الكثير خاصة بعد انطلاق مشروعها فعليا.

أما محمد خليفة الزعابي الذي أطلق تطبيقا إلكترونيا بالتعاون مع العيادات البيطرية وصالونات العناية بالحيوانات بالدولة، عقب إتمامه البرنامج التدريبي "مستقبلي" فأكد أنه مدين لصندوق الوطن بالكثير، لأنه من خلال الصندوق وما يقدمه من خدمات ودعم ومتابعة استطاع أن يحول أفكاره إلى مشروع على الأرض يمكنه أن يحقق ربحا ويوفر فرص عمل للآخرين، بل ويمكنه أن يتطور في المستقبل ليغطي دائرة أوسع من حدود الإمارات حاليا، مشيدا بدعم الصندوق ودور خبرائه في تعريفه بالأسس التي يمكنه من خلالها إطلاق مشروعه بأسلوب صحيح، وتجاوز كل مخاطر البدايات.