الأربعاء 27 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة

حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
26 مارس 2024 14:18

سعيد أحمد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح لمعالجة الصراعات

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2024، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» في مواسم تكاثرها في جميع مناطق الصيد في مياه الدولة، اعتباراً من 1 إلى 30 أبريل، خلال الأعوام من 2024 إلى 2026.
وبموجب هذا القرار يتم إلغاء العمل بقرار تنظيم صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر»، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحفاظ على المخزون السمكي واستدامته، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ويطالب القرار جميع الصيادين، الذين تقع في معدات صيدهم أسماك «الزريدي» و«الفرش»، بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، والعناية بها لضمان سلامتها، كما ينص القرار على منع تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة، أياً كان مصدرها خلال الفترة المحددة.

 

 

 

الإمارات
صيد الأسماك
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات إماراتية أسقطتها عملية «طيور الخير» في شمال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 01:56
علي النعيمي يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح لمعالجة الصراعات
اليوم 01:56
رياض منصور يدلي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة بحضور محمد أبوشهاب (من المصدر)
الأخبار العالمية
سفير فلسطين بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن «تاريخي» ويهدف لإنقاذ المدنيين
اليوم 01:56
رجال إنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر من استهداف روسي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا محادثات للسلام في أوكرانيا من دون روسيا
اليوم 01:56
أطفال خلال نشاط اجتماعي للتخفيف من معاناتهم في أحد مخيمات رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: رصيدنا يكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©