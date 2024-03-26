حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة

سعيد أحمد (أبوظبي)

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2024، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» في مواسم تكاثرها في جميع مناطق الصيد في مياه الدولة، اعتباراً من 1 إلى 30 أبريل، خلال الأعوام من 2024 إلى 2026.

وبموجب هذا القرار يتم إلغاء العمل بقرار تنظيم صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر»، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحفاظ على المخزون السمكي واستدامته، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ويطالب القرار جميع الصيادين، الذين تقع في معدات صيدهم أسماك «الزريدي» و«الفرش»، بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، والعناية بها لضمان سلامتها، كما ينص القرار على منع تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة، أياً كان مصدرها خلال الفترة المحددة.