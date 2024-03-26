حمدان بن زايد: أبوظبي تستلهم خططها وبرامجها من الرؤية الشاملة لقيادة دولة الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن اختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2023 يعكس مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة، وإنجازاتها المتميزة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية مستَلهمة من النهج الذي رسمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد.

وأضاف سموه أن أبوظبي تستلهم خططها وبرامجها من الرؤية الشاملة لقيادة دولة الإمارات، التي عززت مكانتها وريادتها عالمياً في مجال حماية البيئة من خلال المبادرات الاستراتيجية القائمة على المعرفة التي تحافظ على البيئة، وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.