"الهلال الأحمر" و "أدنيك" تعززان شراكتهما الإنسانية والمجتمعية

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" مجموعة أدنيك، اتفاقية لتعزيز شراكتهما الإنسانية والمجتمعية.

وبموجب الاتفاقية ترعى "أدنيك" مجموعة أدنيك ..فعاليات معرض "عطايا" الخيري الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر سنويا، لخمس دورات متتالية ابتداء من العام الجاري، حيث تتكفل الشركة بتوفير مقر إقامة المعرض خلال مدة الاتفاقية ليقام في مركز أدنيك أبوظبي.

وقع الاتفاقية بمقر الهيئة من جانب الهلال الأحمر راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف، فيما وقعها من الشركة المجموعة حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على وضع الآليات التي تسهم في تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم وتعزيز فعاليات معرض عطايا الخيري، وتنسيق جهود الجانبين لخدمة المجتمع وتعزيز استراتيجية حكومة دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية.وأكد راشد المنصوري على توافق الرؤى والأهداف حدت بين بالهيئة ومجموعة أدنيك، لتعزيز شراكتهما من خلال توقيع هذه الاتفاقية وتأطير التعاون لتحقيق المزيد من التنسيق في مجال المسؤولية المجتمعية، التي تأتي في مقدمة اهتمام الجانبين، وقال إن الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في علاقات الطرفين، ومن شأنها أن تفتح مجالات أرحب أوسع للشراكة الإنسانية والمجتمعية، مشددا على أن الهيئة لن تدخر وسعا جهدا في سبيل تحقيق غاياتها وتطبيق بنودها على أرض الواقع،.وأضاف المنصوري" إننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحقيق المزيد من التنسيق بين الجانبين"، وأشاد بمبادرة مجموعة أدنيك في رعاية معرض عطايا، وتعزيز برامج الهلال الأحمر الاجتماعية والإنسانية.من جانبه قال حميد الظاهري "تنسجم الاتفاقية مع أهداف مجموعة أدنيك في مجال تعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية وبما ينسجم مع إستراتيجية الاستدامة للمجموعة ، ودعم الجهود التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر محليا وخارجيا، وتعزيز فعاليات معرض عطايا الذي أحدث نقلة نوعية في مضمون المعارض الخيرية، وتسويق القضايا الإنسانية وحشد الدعم لها".

وأضاف: "ستقوم فرق العمل في المجموعة بالتنسيق مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لإنجاح هذه الفعالية الهامة وإخراجها بالشكل الأمثل وفق تطلعات القيادة الرشيدة للتأكيد على سمعة الدولة وريادتها لقطاعات العمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي " مشيرا إلى مكانة هيئة الهلال الأحمر في ساحات العطاء الإنساني وسعي مجموعة أدنيك لتعزيز التعاون والتنسيق معها، مؤكدا أن الاتفاقية تعتبر بداية لتعاون مثمر وبناء بين الجانبين مستقبلا.