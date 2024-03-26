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خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مشروع قناة ياس السكني بقيمة 3.5 مليار درهم

خالد بن محمد بن زايد
26 مارس 2024 16:27

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1,146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار درهم. ويُتوقَّع الانتهاء من المشروع الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة آي سي تي للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذا المشروع السكني يُترجم اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم الذي يُلبي احتياجات الأسر المواطنة، ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري، وبما يعزز بيئة مجتمعية إيجابية ومتكاملة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتدعم تقدم الوطن وازدهاره.

ويندرج هذا المشروع ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتولّى شركة آي سي تي للتطوير العقاري تصميم وإنشاء المشروع وبنيته التحتية بإشراف إداري من مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. وتجرى عمليات بيع الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.   

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يقام مشرع قناة ياس السكني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر مربع، تشمل إلى جانب الفلل السكنية إنشاء مرافق خدمية تضمُّ ثلاثة جوامع ومدرسة ونادياً رياضياً ومتاجر بمساحة 10,000 متر مربع.

يوفِّر المشروع خيارات من الفلل السكنية من ثلاث إلى ست غرف، بمساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً وتصل إلى 525 متراً مربعاً للفيلا، تقام على قسائم سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 و780 متر مربع.

ويتيح هذا المشروع للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، شراء فلل سكنية ضمن المشروع باستخدام القرض السكني؛ حيث يمكنهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، ضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قناة ياس
خالد بن محمد بن زايد
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