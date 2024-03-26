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"تشريعية استشاري الشارقة" تنظر في مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية

"تشريعية استشاري الشارقة" تنظر في مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية
26 مارس 2024 16:50

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم، بمقر المجلس، اجتماعا برئاسة محمد علي الحمادي رئيس اللجنة، للنظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد مشروع القانون والمحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

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وعليه تدارست اللجنة غايات إنشاء مركز المنازعات الايجارية في إمارة الشارقة كمركز قضائي يهدف إلى تطوير وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الايجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.

وناقشت اللجنة التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات، فضلا عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.

 

المصدر: وام
الشارقة
المنازعات الإيجارية
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