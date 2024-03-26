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رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان .. تسلمها أنور قرقاش

رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان .. تسلمها أنور قرقاش
26 مارس 2024 17:09

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، رسالة خطية من فخامة سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. 

 

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 تسلم الرسالة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال استقباله في مكتبه في ديوان الرئاسة في أبوظبي، معالي الدكتور بنجامين بول ميل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب السودان. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، جوانب العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.

المصدر: وام
رئيس الدولة
جنوب السودان
قرقاش
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