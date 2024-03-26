شرطة رأس الخيمة تطلق حملة القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، حملة "القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات"، في إطار الحملة التي أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاقها على مستوى الدولة.

تتضمن الحملة الفصلية للربع الأول من العام الجاري نشر فيديوهات توعوية عبر وسائل التواصل والحسابات الرسمية لشرطة رأس الخيمة، تدعو سائقي الدراجات إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين والإرشادات المرورية، وتفادي السلوكيات الخاطئة التي تعرض سلامتهم وسلامة غيرهم من مستخدمي الطريق للخطر، سعيا وراء تعزيز مفهوم السلامة المرورية، وخفض نسبة الحوادث وتأمين سلامة الجمهور.