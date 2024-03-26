بلدية أبوظبي تشارك في زراعة 500 شتلة متنوعة بالسمحة

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، مبادرة تشجير في منطقة السمحة لزراعة نحو 500 شتلة متنوعة في منطقة السمحة شرق، ضمن مبادرة "من أجل إماراتنا نزرع".

وتهدف المبادرة إلى زيادة الرقعة الزراعية والمساحات الخضراء، وإضفاء لمسات جمالية في الشوارع والمناطق العامة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، بالإضافة إلى تعزيز معايير الاستدامة وتفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وعملت فرق البلدية بمشاركة ممثلي مجموعة عمل الإمارات للبيئة و150 متطوعا على زراعة مئات الأشجار المتنوعة في المناطق المستهدفة بالسمحة شرق، حيث تضمنت الأعمال زراعة 250 شتلة من أشجار الغاف، و150 شتلة من أشجار الطلح، و100 شتلة من أشجار القرط، وذلك بمجموع 500 شتلة.

تأتي هذه الأعمال ضمن إطار التعاون المستمر بين بلدية مدينة أبوظبي ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، حيث بلغ عدد الشتلات التي تمت زراعتها بالتعاون بين البلدية والمجموعة ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة 5575 شتلة متنوعة في مختلف المناطق التابعة للمركز، ضمن مبادرة "من أجل إماراتنا نزرع".

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي استمرارها في التعاون مع مختلف شركائها الاستراتيجيين في تنفيذ مبادرات مماثلة في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي ومراكزها الفرعية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وزيادة المساحات الخضراء التي تساهم في الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للمدينة وتعزز عناصر التجميل الطبيعي.