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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الأرصاد
26 مارس 2024 19:55

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

 

 وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس التي تسود البلاد غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب

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فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة  08:24 والجزر الثاني عند الساعة 20:19، أما بحر عمان فيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:25 والمد الثاني عند الساعة 22:49، والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

 

المصدر: وام
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