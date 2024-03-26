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مساجد الشارقة منارات لتحفيظ القرآن الكريم في رمضان

مساجد الشارقة منارات لتحفيظ القرآن الكريم في رمضان
26 مارس 2024 22:13

تحضن مساجد إمارة الشارقة خلال الشهر الفضيل 700 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، تضم 29 ألف دارس ودارسة من مختلف الفئات العمرية، يداومون على حفظ القرآن الكريم وتدارسه وتعلم أحكام التجويد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وضمن برامجها الرمضانية خصصت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة 20 مسجداً في مختلف ضواحي الإمارة لتعليم أحكام التلاوة، و10 مساجد لتفسير القرآن الكريم وشرح معاني مفرداته، وتوضيح ما دلت عليه من أحكام ولطائف وتوجيهات، يقدمها نخبة من الأئمة المتخصصين في علوم القرآن، كما تنظم الدائرة «المقرأة الإلكترونية» عبر منصة برنامج «زوم»، حيث تقدم للجمهور دروساً افتراضية في تصحيح التلاوة بطريقة ميسرة وسهلة.
وأكدت الدائرة مواصلة الجهود لافتتاح المزيد من الحلقات في المناطق الأخرى بالإمارة، وتفريغ أئمة المساجد المنتسبين للدائرة لإقامة حلقات التحفيظ في المساجد لفئات وشرائح المجتمع كافة.

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