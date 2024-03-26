شرطة أبوظبي تنفذ مبادرات إنسانية ومجتمعية طيلة أيام رمضان المبارك

تواصل القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والخدمية والتوعوية والمجتمعية طيلة أيام رمضان المبارك، من خلال قطاعاتها كافة، في إطار أولويتها الاستراتيجية الرامية لإسعاد المجتمع، إلى جانب تعزيز وعي أفراد المجتمع وضمان سلامتهم، وذلك ضمن حملتها التوعوية الرمضانية «شهرنا.. طاعة والتزام» بنسختها الرابعة.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز ثقة الجمهور بالصورة التي تحقق التعاون، وتنمي روح المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى الاهتمام المستمر بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية بما يسهم في إنجاح المبادرات الرمضانية.

ولفت إلى أن هذه المبادرات تتوافق مع منهجية وإيمان الإمارات بالتضامن الإنساني، وأهميته في تعزيز استدامة أمن ورفاهية المجتمعات ومواجهة الأزمات والتحديات التي تواجهها شعوب العالم ومن خلال تحقيقها صدارة الدول الداعمة لجهود التضامن الإنساني ومساعدة المحتاجين بجميع أشكال الدعم والتضامن لمواجهة الأزمات والتحديات الإنسانية، تعزيزاً لأمن واستقرار شعوب العالم.

وأوضح أن الإمارات استطاعت أن ترسخ مكانتها عاصمة مستدامة للعمل الإنساني، من خلال ما تقدمه من مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية عززت جهودها في خريطة العمل الإنساني محلياً وإقليميا ودولياً، مما أسهم في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم.

توزيع وجبات «كسر الصيام» بالتعاون مع «الهلال الأحمر»

شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي في مبادرة «كسر الصيام» في أبوظبي والعين والظفرة، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والشركاء الاستراتيجيين.

وتضمنت المبادرة توزيع كتيبات توعية للسائقين حول القيادة الآمنة على الطرقات وقواعد السلامة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب المشاركة في توزيع وجبات «كسر الصيام» في محطات تزويد الوقود التابعة لشركة أبوظبي للتوزيع «أدنوك» وعلى السائقين في الطرقات.

ويأتي هذا العمل الإنساني تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة بتفعيل العمل الجماعي، واستمراراً لقيم العطاء التي رسخها مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين.

وحثت شرطة أبوظبي في إطار المبادرة السائقين ومستخدمي الطريق على ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم الانشغال بغير الطريق وتهدئة السرعة عند التقاطعات المرورية وعدم الاستعجال للحاق بمواعيد الإفطار، بما يعزز السلامة المرورية لقائدي المركبات ومرافقيهم ومستخدمي الطريق.



توزيع السلال الرمضانية ضمن مبادرة «أطعم تؤجر»

نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن» مبادرة السلال الرمضانية التي تضمنت توزيع 300 سلة رمضانية على الأسر المحتاجة، منها 200 سلة في مدينة أبوظبي و100 سلة في مدينة العين، وذلك ضمن مبادرة «أطعم تؤجر» الرمضانية 2024، وتحتوي السلال على العديد من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع مختلف الجهات لترسيخ قيم العمل الإنساني والخيري وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الحرص على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وبث روح التسامح والمحبة والعطاء.

توزيع السلة الرمضانية على العمال

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مبادرة خيرية بعنوان، «السلة الرمضانية» لعمال الأكاديمية، تضمنت توزيع سلة غذائية وكتيب توعوي باللغة الهندية حول الغذاء الصحي وأهميته خلال الشهر الفضيل. وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير الأكاديمية، اهتمام شرطة أبوظبي بالعمل الخيري والإنساني في شهر رمضان المبارك، مشيداً بمبادرة منتسبي الأكاديمية الكريمة والتي تأتي ضمن نهج مؤسس الدولة وبانيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التسامح والمحبة والعمل الخيري والإنساني حتى أصبحت تلك القيم سمات أصيلة للمجتمع الإماراتي والشخصية الإماراتية بتقديم الأعمال الخيرية والإنسانية لمن يستحقها، ونهجاً إنسانياً في تعزيز المسؤولية المجتمعية. وقدمت شمسة مطر النيادي اختصاصية التغذية، ورشة تثقيفية حول العادات الغذائية السليمة في شهر رمضان، تضمنت نصائح حول الطرق الصحية في تناول الوجبات تجنباً للمشاكل المعوية والصحية بسبب العادات الغذائية السيئة في الشهر الفضيل، مؤكدة أن الصيام يعد فرصة كبيرة للتخلص من العادات الغذائية السيئة، ومحاولة للاعتياد على الطعام الصحي، ويكون ذلك باتباع نظام غذائي متوازن من خلال تحضير المأكولات التي تحتوي على جميع المجموعات الغذائية والتي تشمل النشويات والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان، والأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم والأسماك لتزويد الجسم بكل احتياجاته من العناصر الغذائية، والسوائل خلال فترة قصيرة من اليوم.

تنفيذ مبادرة إفطار صائم بالتعاون مع «الداخلية» ومصرف أبوظبي الإسلامي

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «إفطار صائم»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبمشاركة مرشحي كلية الشرطة، وشملت توزيع الوجبات الغذائية على الصائمين في حديقة الخالدية بأبوظبي، وسوق الخضراوات والفواكه في مدينة العين؛ وذلك بهدف ترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، وإدخال السعادة إلى نفوس الصائمين من مختلف الجنسيات في هذا الشهر الفضيل.

وأكدت أنَّ هذا العمل الإنساني يُعد من المبادرات السنوية التي تحرص عليها مع قدوم الشهر الفضيل، تجسيداً لقيم العطاء في رمضان، وتفعيلاً لقيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وترسيخاً ‏لثقافة الخير الأصيلة في الإمارات.

وشارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة العميد سلطان أحمد بوعتابه الزعابي، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالإنابة، ووفد من شرطة أبوظبي برئاسة العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، في توزيع وجبات الإفطار، بالتعاون مع ممثلي مصرف أبوظبي الإسلامي السيد محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة.

وحضر تنفيذ المبادرة العقيد سهيل محمد الخييلي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، والمقدم خليفة سالم الكعبي، رئيس قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بشرطة أبوظبي، ومرشحون من كلية الشرطة، ولمياء خالد حريز، رئيس قسم الاتصال المؤسسي والتسويق وعلاقات المستثمرين في مصرف أبوظبي الإسلامي، وميناكشي أحمد علي، رئيس قسم الفعاليات والمبادرات في المصرف.

وشارك في توزيع الوجبات على الصائمين في سوق الخضراوات والفواكه بمنطقة السوق في مدينة العين، عدد من الضباط والأفراد من وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع ممثلين من مصرف أبوظبي الإسلامي.