«صحة دبي» تختتم فعاليات منتدى البحوث الطبية

دبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، فعاليات منتدى دبي للبحوث الطبية 2024، الذي شهد تفاعلاً لافتاً ومناقشات ثرية حول أبرز التحديات العالمية التي تواجه مجال الأبحاث الطبية والمتخصصة بشكل عام، وما يشهده القطاع الصحي، محلياً وعالمياً في هذا المجال، من تطورات سريعة وابتكارات مميزة.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة وديعة محمد شريف، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، ومجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

وقالت الدكتورة وديعة شريف: إن المنتدى استعرض آخر مستجدات العالم في مجال الأبحاث الطبية، وأهم القضايا المتعلقة بها، ودور الأبحاث المتزايد في تجديد وتحديث أنظمة الرعاية الصحية والممارسات المهنية والبروتوكولات، والتقنيات والحلول الذكية، وغير ذلك من موضوعات مهمة.

وأشارت إلى ثراء الحوارات والمناقشات التي شهدتها الجلسات والمحاضرات وورش العمل التي تم تنظيمها ضمن أجندة المنتدى هذا العام.