وكيل دائرة الصحة في أبوظبي لـ«الاتحاد»: 2 مليار سجل طبي تحتضنها منصة «ملفي»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

كشفت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن منصة «ملفي» تحتضن 2 مليار سجل طبي، منها مواعيد الحجز والفحوص والزيارات الاستشارية والعلاج وغيرها من المعاملات الخاصة بحوالي 8.1 مليون مريض من المراجعين للمؤسسات والمراكز الصحية والعلاجية في الإمارة، وهو ما يمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة الغيثي لـ«الاتحاد»: إن منصة «ملفي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية، وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بخدماتها المقدمة لأفراد المجتمع، والتي تم إطلاقها في العام 2019، هي إحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي، وكان هدفها توفير قاعدة مركزية موحدة لسجلات المرضى في الإمارة.

وأشارت إلى أن دائرة الصحة - أبوظبي، تدعم العديد من الشركات الناشئة خلال مراحل التطوير المختلفة، بدءاً من وضع الأفكار مروراً بتطوير المخططات وتأمين التمويل وصولاً إلى التوسع في الأسواق العالمية، وذكرت أن عدد الشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي أكثر من 75 شركة. وفي عام 2023، استطاعت أبوظبي أن تحتضن 24 شركة ناشئة جديدة، مما أضاف إلى مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الذي يتراوح اليوم بين 700 مليون درهم و1.5 مليار درهم.

وأضافت: تتيح المنصة تبادل المعلومات الصحية بين مقدمي الرعاية الصحية بشكل مباشر، من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية، واليوم، نفخر بربط جميع مستشفيات إمارة أبوظبي على منصة ملفي، ضمن جهودنا المبذولة لربط المنصة ضمن منصة وطنية موحدة، إضافة إلى ذلك، تحتضن منصة ملفي 2 مليار سجل طبي من 8.1 مليون مريض، لتمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية في أبوظبي وتثري مسيرتها المكللة بالإنجاز، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، فقد استطاعت أبوظبي أن تعزز مكانتها كمنارة تجمع نخبة من الشركات الناشئة الناجحة وتستقطب المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في توسيع نطاق أعمالهم وابتكاراتهم في بيئة داعمة ومحفزة، والمساهمة في جهود الإمارة الرامية إلى وضع حلول إبداعية للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، بما يعزز صحة وسلامة المجتمعات في أبوظبي وحول العالم.