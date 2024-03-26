عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء التشيك في براغ

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي بيتر فيالا رئيس وزراء جمهورية التشيك وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى براغ.

ورحب معالي بيتر فيالا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.





كما استعرضا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بعلاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع جمهورية التشيك في المجالات كافة بما يدعم المسارات التنموية في البلدين وخططهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما أعرب سموه عن تمنياته لجمهورية التشيك وشعبها بالتقدم والازدهار.





حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.