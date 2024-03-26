جامعة رأس الخيمة للطب تحصل على تقييم 5 نجوم

رأس الخيمة (الاتحاد)

حصلت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية على تقييم «5 نجوم» في تصنيف «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات، لتصبح بذلك أول جامعة طبية في دولة الإمارات تحصل على هذا التقييم.

وقال البروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: «لقد تم منح هذا التقييم بعد جمع البيانات وتحليلها بشكل صارم ومستقل، وفقاً لمقاييس الأداء المحددة في منهجية علمية دقيقة، حيث يعتمد تصنيف (كيو إس ستارز) للجامعات، والذي تقوم به مؤسسة (كيو إس) في المملكة المتحدة، المزود الرائد عالمياً للخدمات والتحليلات والرؤى حول قطاع التعليم العالي العالمي، على الدقّة والتفصيل في تقييم الأداء المتميّز للجامعات ومواصفاتها، ويرتكز التصنيف على معايير تقييم متنوعة، مثل: (جودة التدريس، وتوظيف الخريجين، وجودة المرافق وبيئة التعليم داخل الحرم الجامعي، والعلاقات الدولية، وشمولية الاهتمام بالطلبة)، ويتمّ بعدها تقييم الجامعات من 1 إلى 5 نجوم، وفقاً لمعايير محدّدة، وللعدد الإجمالي للنقاط التي تحقّقها الجامعة أثناء عملية التقييم».

وأضاف: «يعد هذا التصنيف تقييماً شاملاً لتميز وأداء الجامعات على المستوى العالمي، بناءً على أعلى معايير التميز الأكاديمي والبحثي والتعليمي، ما يتيح الحصول على صورة شاملة ومتكاملة للجامعة وتقييمها بموضوعية وشفافية. ووفقاً للتقرير النهائي، فقد حصلت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، على تقييم 5 نجوم بشكل عام، وعلى 5 نجوم في فئات التدريس، وبرنامج الطب، وفرص العمل للخريجين والمرافق، وهو ما يعكس التزام الجامعة بالتميز والتطوير المستمر، ويجسد تفاني وتضافر جهود العاملين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة في توفير بيئة تعليمية محفزة وممتعة، وتقديم برامج طبية وصحية متميزة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم العالي».

وتابع: «نبذل جميعاً جهوداً مستمرة لتحقيق المزيد من النجاح والتميز، وتعزيز خبرات الطلبة والعاملين ومواصلة الإنجاز في المستقبل القريب بإذن الله، لتقديم مساهمة فعَّالة في تحقيق رؤية (نحن الإمارات 2031)، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأهداف التنمية المستدامة»، معبراً عن فخره وامتنانه بهذا الإنجاز الرائد، ومثنياً على الدعم المتواصل والتوجيه الحكيم الذي تتلقاه الجامعة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومن مجلس أمنائها الموقر.

وقال الدكتور أشوين فيرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة (QS: Quacquarelli Symonds) الذي قام بتسليم شهادة تقييم الـ5 نجوم، لرئيس الجامعة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في حرم الجامعة، وعددٍ من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ومجلس الطلبة، وممثلين عن خريجي الجامعة: «يعد تقييم الـ5 نجوم هذا مؤشراً واضحاً على تميز جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، في توفير تعليم عالي الجودة، وضمان بيئة ملائمة للتعلم والابتكار».