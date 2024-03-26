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26 ألف زائر لـ«سوق سابع» في موسمه الأول

26 ألف زائر لـ«سوق سابع» في موسمه الأول
27 مارس 2024 01:50

إيهاب الرفاعي (العين)

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اختتمت بلدية مدينة العين الموسم الأول من فعاليات «سوق سابع» والذي أقيم في مخرج 25 بمنطقة مساكن، والذي يأتي وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل الرامية إلى خلق فعاليات وأماكن ترفيهية مستدامة تدعم السياحة الداخلية في مناطق إمارة أبوظبي.
وشهد السوق إقبالاً كبيراً من الجمهور والزوار خلال فترة انعقاد السوق حيث تجاوز عدد زوار سوق سابع 26222 زائراً من مختلف الجنسيات استمتعوا بأجواء وفعاليات السوق فيما بلغ عدد المشاركين 1805 مشاركين، من خلال الفعاليات التي استقطبت جميع شرائح وفئات المجتمع من المواطنين والمقيمين في مدينة العين، وذلك لتواجد العديد من الأنشطة والمشاركات والفعاليات المصاحبة.
حيث جمع سوق سابع في موسمه الأول أنشطة مميزة ما بين التراث والابتكار، ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية وغير المحلية التي تسهم في تحقيق التكامل لاحتياجات أفراد المجتمع في مدينة العين، حيث ضم السوق 5 أنشطة رئيسة، منها: السوق المجتمعي، ومنتجات الأسر المنتجة، ومسابقات وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة، إضافة إلى ركن المأكولات والمشروبات ومنطقة لألعاب الأطفال. الجدير بالذكر، أن السوق جاء لدعم أصحاب العزب والمزارع والمنتجين المحليين، بالإضافة لإيجاد وجهة جديدة في مدينة العين تتوفر فيها مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والمحلية، حيث شهد سوق سابع إقبالاً من المهتمين بالمنتجات المحلية والتراثية وذلك لوجود العديد من الأسر المنتجة والمعروضات التقليدية والتراثية من المأكولات والعطور وغيرها من المنتجات ذات الطابع المحلي.
وتسعى بلدية مدينة العين بدورها لتطوير السياحة الداخلية، وتعزيز النشاط الاقتصادي في مدينة العين من خلال إيجاد وجهات سياحية جديدة، وأماكن مخصصة للبيع، كما يسهم السوق في توفير المنتجات والسلع المحلية ذات الطابع التراثي التي تجذب الزوار.

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