«أبوظبي للإدارة» تدشن بكالوريوس العلوم في الإدارة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلية أبوظبي للإدارة، إحدى المؤسسات العلمية التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في الإدارة (BScM)، بما من شأنه تعزيز رؤية وأهداف الكلية الرامية إلى أن تصبح مركزاً رائداً في ريادة الأعمال والإدارة والابتكار في المنطقة.

ويقدم البرنامج الجديد الذي سيتم طرحه في سبتمبر المقبل تجربة أكاديمية استثنائية وغنية تسهم في تطوير المعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات تماشياً مع الاتجاهات التنظيمية الناشئة في الأسواق، ومتطلبات الصناعة 4.0، وذلك من خلال منهجيات تجمع التركيز على التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الرقمية الناشئة، كما يعزز رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال تمكين القطاع الخاص على نطاق واسع من المساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

وقال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة: «نفخر بإطلاق برنامج البكالوريوس الجديد الذي يعد أول برنامج من نوعه في مجال علوم الإدارة، بالتركيز على خصائص وتحديات الذكاء الاصطناعي، ما يتوّج جهودنا المستمرة لخلق مناخ أكاديمي يحث على الابتكار وريادة الأعمال في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، ولمواكبةً لتطلعات دولة الإمارات لتعزيز موقعها الريادي على الساحة العالمية وجهة مثالية للأعمال وحاضنة لأحدث الابتكارات التقنية».

وأشار الكمالي إلى أن برنامج البكالوريوس الجديد يتماشى مع التوجهات الحديثة للإدارة التنظيمية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تركيزه على علوم الإدارة وإدارة التقنيات الرقمية، ليشكل بذلك فرصة استثنائية أمام للطلاب لتعزيز حضورهم في سوق العمل من خلال اكتسابهم للمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية في عالم الأعمال.

ويركز برنامج بكالوريوس العلوم في الإدارة الذي يمكن التسجيل فيه حالياً على ثلاثة مسارات تعليمية رئيسة، تضم برنامج التعليم العام، وبرنامج علوم الإدارة الذي يسلط الضوء على النظريات في مجال الإدارة وتطبيقاتها، إلى جانب برنامج إدارة التقنيات الرقمية، والذي يركز على البيانات الضخمة، وتحليلاتها وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كاستجابة استراتيجية لسرعة التطور في قطاع الأعمال.

ويتوافق البرنامج مع المستوى السابع مع منظومة المؤهلات الوطنية للتعليم العالي، وأفضل المعايير العالمية، حيث سيتمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم لفهم التحديات بشكل أكبر، وتطوير قدراتهم في التعامل معها عبر اتخاذ قرارات تحول هذه التحديات إلى فرص تدعم النمو، وتحقيق النجاح على المدى الطويل.