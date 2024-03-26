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سالم بن سلطان القاسمي يشيد بدور جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين

سالم بن سلطان القاسمي لدى استقباله أعضاء الجمعية (وام)
27 مارس 2024 01:51

رأس الخيمة (وام)

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الرئيس الفخري لفرع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في رأس الخيمة، أن كبار المواطنين في دولة الإمارات حظوا برعاية خاصة من القيادة الرشيدة للدولة منذ قيام الدولة، إيماناً بأهمية دورهم ومكانتهم الخاصة والمتميزة، ولما قدموه في خدمة الوطن وحياة الأبناء، بما يعكس دور الأسرة الإماراتية الرائد في المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في مجلس قصره بمنطقة الدهيسه برأس الخيمة، وبحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، أعضاء جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين برئاسة المستشار أحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأثنى الشيخ سالم القاسمي على دور وجهود الجمعية برئاسة المستشار أحمد سالم سودين في مجال خدمة كبار المواطنين، من خلال تقديم الرعاية المتكاملة بصورتها الإنسانية ودورها في تقديم المبادرات التي تستهدف غرس قيم بر الوالدين لدى أبنائهم وأحفادهم، وتوطيد العلاقات المجتمعية، وغرس قيم وروح أواصر الألفة والمحبة بين شرائح المجتمع.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد سودين: نفتخر ونعتز بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين الدول في جودة الحياة التي توفرها لكبار المواطنين، مشيراً إلى أن جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين من خلال جميع فروعها على مستوى الدولة تقوم بدورها الخيري والإنساني بالمشاركة المجتمعية وإطلاق الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز روح التكافل الإنساني والاجتماعي لكبار المواطنين.
وفي الختام، تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بهذه المناسبة.

سالم بن سلطان القاسمي
الإمارات
رأس الخيمة
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