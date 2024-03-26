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علوم الدار

«تعليم» تنظم نشاطات لا صفية تستهدف 8 آلاف طالب وطالبة

مؤسسة الإمارات للتعليم (من المصدر)
27 مارس 2024 01:52

دينا جوني (دبي)

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أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أنشطة إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلبة والطالبات في المدارس الحكومية في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر.
وتنظم المؤسسة في أولى أنشطتها الدوري الرياضي الرمضاني، الذي يستهدف أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة. وتعقد الأنشطة في مجمعات زايد التعليمية المهيّأة لاستضافة هذا النوع من المنافسات المدرسية. وتركز «تعليم» في الأنشطة الرياضية الرمضانية على كرة القدم للذكور، وكرة السلة للإناث. 
وتهدف المؤسسة من تنظيم الدوري الرياضي الرمضاني استثمار أوقات فراغ الطلبة في تنمية مواهبهم وإكسابهم مهارات جديدة، وتنمية قدرات الطلبة الرياضية والاجتماعية من خلال توفير العديد من الأنشطة المفيدة، وتشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي، واكتشاف الطلبة الموهوبين واستثمار قدراتهم التنافسية، وأخيراً خلق أجواء تنافسية إيجابية وتعزيز قيم الفريق الواحد.
كما أتاحت مؤسسة الإمارات للتعليم الفرصة أمام أولياء الأمور وبقية أفراد المجتمع الفرصة للمشاركة في تلك الأنشطة مع أبنائهم والتنافس في مختلف الأنشطة الرياضية الجانبية الأخرى.
ودعت «تعليم» الطلبة إلى استثمار إجازة الفصل الثاني بأفضل السبل الممكنة من خلال تعزيز مهارات الطلبة وبما يتناسب مع برامج جودة الحياة التي تتبناها المؤسسة. وقد حرصت المؤسسة على تعزيز المشاركة الأسرية الإيجابية خلال الأنشطة عبر إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لمشاركة أبنائهم الفعاليات، وذلك باعتبارهم شركاء أساسيين في الميدان التربوي.
كما تتضمن الفعاليات الرياضية العديد من البرامج المصاحبة التي تصقل شخصية الطالب، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة الرشيدة بإعداد جيل واعٍ متمكّن ومتمسك بهويته الوطنية.

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