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«كهرباء الشارقة» توصل التيار الكهربائي لـ 17 خيمة رمضانية

«كهرباء الشارقة» توصل التيار الكهربائي لـ 17 خيمة رمضانية
27 مارس 2024 01:51

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «كهرباء الشارقة»، توصيل التيار الكهربائي مؤقتاً لـ 17 خيمة رمضانية (بحمولة 412.96 KW)، في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وذلك بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجهات أخرى.

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وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن توصيل التيار الكهربائي للخيم الرمضانية يأتي ضمن جهود مشتركة مع الجهات كافة لتقديم أفضل الخدمات للجهات الداعمة، حيث تم اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مرتادي هذه الخيم. وتعمل «الهيئة» على تلبية طلبات توصيل التيار الكهربائي للخيم الرمضانية في جميع مناطق إمارة الشارقة، بهدف تعزيز العمل الخيري، وتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية. تعكس هذه الجهود روح التكاتف والتكافل الاجتماعي، وتهدف إلى تأمين متطلبات السلامة والأمان للمواطنين والمقيمين.
وتحرص «الهيئة» على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التي تسهم في الحفاظ على سلامة الجميع، وتوجيه التوعية بأهمية اتباع أفضل المعايير والإجراءات الأمنية لجعل مواقع الخيم آمنة.

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