مجلس الرياضيين في شرطة دبي ينظم «أفطر مع القادة»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وكبار الضباط، والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، فعاليات مبادرة «أفطر مع القادة» التي نظمها المجلس ضمن فعاليات حملة «الرياضة للعطاء»، والهادفة إلى تسخير الرياضة في خدمة العمل الخيري خلال تنفيذ العديد من الأنشطة في الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دمج الفعاليات الرياضية بشكل إيجابي في خدمة المجتمع، والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية والخدمات الاجتماعية.

وأوضحت الدكتورة مريم أنس المطروشي، أن فعالية «أفطر مع القادة» التي يتم تنفيذها في نادي الضباط، تأتي في إطار فعاليات حملة «الرياضة للعطاء» الرياضية الرمضانية التي أطلقها مجلس الرياضيين في شرطة دبي بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، ورابطة المُحترفين الإماراتية، تزامناً مع شهر رمضان.

وأكدت المطروشي أن مبادرة «أفطر مع القادة» تُعد إحدى المبادرات التي توفر فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع القادة في شرطة دبي وضيوف الشرف، وتسهم في تعزيز التواصل، وتدعم المبادرة حملة «الرياضة للعطاء» من خلال ممارسة تمارين رياضية ملائمة لمدة 30 دقيقة، ومن ثم تناول وجبة الإفطار مع القادة في نادي ضباط شرطة دبي.

ونوهت المطروشي بأن حملة «الرياضة للعطاء» تسعى إلى تحفيز التعاون وروح العمل الجماعي في المجتمع، وصولاً إلى جمع مبلغ مالي يصل إلى 3 ملايين درهم لتنفيذ مجموعة من المشاريع الإنسانية والمجتمعية، ومنها مشاريع الوقف الخيري عبر تمليك أرض زراعية، أو قارب صيد، ومشاريع الأسر المُنتجة، والمشاريع الطبية ككرسي مُتحرك لأصحاب الهمم، أو تمويل عمليات جراحية، ومشاريع المساجد كالمشاركة في البناء أو شراء مصاحف، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشاريع بناء الآبار، وتوفير خزانات المياه.