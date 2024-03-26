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«الإحسان الخيرية» بعجمان تواصل حملة «رمضان أمان»

«الإحسان الخيرية» بعجمان تواصل حملة «رمضان أمان»
27 مارس 2024 01:50

عجمان (وام)

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شارك الشيخ عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، وعدد من أنجاله، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، فريق الجمعية وفرق التطوع في حملة «رمضان أمان 10»، التي توزع وجبات الإفطار على سائقي المركبات ومرافقيهم عند التقاطعات المرورية في إمارات الدولة، قبيل أذان المغرب، للحد من الحوادث المرورية، الناتجة عن السرعة الزائدة للحاق بموائد الإفطار.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي: إن الجمعية تنظم حملة «رمضان أمان» سنوياً، إيماناً منها بأهمية دورها في خدمة المجتمع، خلال شهر رمضان المبارك، من خلال الحفاظ على سلامة الصائمين، وتوعية السائقين بضرورة التقيد بالأنظمة المرورية، وتعزيز جهود التوعية الهادفة لسلامة الجميع، بالتعاون مع الشرطة وفرق المتطوعين في جميع أنحاء الدولة. وأشاد بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة كافة، في حملة «رمضان أمان»، مثنياً على جهود اللجنة المنظمة والمتطوعين والرعاة والشركاء التي تضافرت جهودها في دعم ورعاية الحملة، الأمر الذي أكد نجاح وريادة هذه التجربة.
من جانبها، قالت بشاير الحمادي، رئيس اللجنة المنظمة لحملة «رمضان أمان»، مدير إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية في جمعية الإحسان الخيرية: إن الحملة لاقت إقبالاً كبيراً منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 14 ألف متطوع من جميع فئات المجتمع، ومن إمارات الدولة كافة، إضافة لمشاركة العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في الحملة، ما يدل على تكاتف جميع فئات المجتمع.
وأوضحت أن الإضافة الجديدة على حملة «رمضان أمان 10» هي إطلاقها في منطقة الظفرة، ومدينة زايد في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، إضافة لعدد من مناطق المنطقة الشرقية من الدولة، مثل مدينة دبا الفجيرة، مشيرة إلى سعي اللجنة المنظمة لإضافة أماكن جديدة، خلال الأيام القادمة.
وأضافت أن اللجنة المنظمة وزعت، خلال الأيام الـ 15 الماضية من رمضان، أكثر من 158 ألف وجبة كسر صيام على السائقين على مستوى إمارات الدولة، مقدمة خالص الشكر إلى جميع رعاة الحملة، من مؤسسات حكومية وخاصة، تقديراً لدعمهم ورعايتهم التي تساهم في نجاح أهداف الحملة.

جمعية الإحسان الخيرية
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