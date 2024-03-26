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«الشؤون الإسلامية» تنظم زيارة للمرضى في مستشفى «برجيل»

خلال الزيارة (من المصدر)
27 مارس 2024 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف زيارة للمرضى بمستشفى برجيل في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي شارك فيها أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من المسؤولين في الهيئة، دعوا خلالها للمرضى بالشفاء العاجل وتبادلوا معهم الأحاديث الودية والمواعظ التي تدخل السعادة والطمأنينة على نفوسهم وتخفف عنهم آلام المرض.
ويأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار مبادرة الهيئة المجتمعية «وصية زايد» وضمن فعاليات برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعكس نهج القيادة الرشيدة في تنمية قيم الإيجابية والسعادة في المجتمع، وترسيخ قيم العطاء والسعادة التي غرسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجتمع الإماراتي.
وتستهدف هذه المبادرة تنظيم زيارات لمجموعة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى والتواصل معهم في إطار أسري يعكس قيم ديننا الإسلامي وعاداتنا الأصيلة في التواصل والتكافل وربط النسيج الاجتماعي وبث روح الأمل والتفاؤل والسعادة.

مستشفى برجيل
الإمارات
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
ضيوف رئيس الدولة
العلماء ضيوف رئيس الدولة
العلماء الضيوف
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