«نهضة المرأة» برأس الخيمة تنظم «نفنوف العيد»

رأس الخيمه (وام)

نظمت جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة مبادرة (نفنوف العيد) في عامها الثامن، بالتعاون مع الهلال الأحمر. وتتضمن المبادرة جمع فساتين وملابس عيد الفطر، لتوزيعها على أطفال الأسر المتعففة، وسلمت الجمعية الفساتين والملابس للهلال الأحمر، لتوزيعها على المستفيدين. وتهدف المبادرة إلى إدخال الفرح والسرور في نفوس الأطفال، إسوة بالأطفال الآخرين.

وعبرت مديرة الجمعية شيخة محمد الفقاعي آل علي، عن خالص تقديرها للقائمين على المبادرة، مثمنة دورهم الفاعل في تقديم مثل هذه الخدمات الإنسانية التي من شأنها إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، ممن حالت ظروف أسرهم دون توفيرها لهم.