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الملك تشارلز يحضر قداس عيد القيامة

الملك تشارلز يحضر قداس عيد القيامة
26 مارس 2024 23:37

 سيحضر الملك تشارلز ملك بريطانيا قداس عيد القيامة في كنيسة سانت جورج في وندسور، في ما سيكون أول ظهور علني له في فعالية ملكية تقليدية منذ الكشف عن إصابته بالسرطان في فبراير الماضي.وقال قصر بكنجهام اليوم الثلاثاء إن الملك تشارلز، 75 عاما، وزوجته الملكة كاميلا سيحضران إلى الكنيسة يوم 31 مارس، وهي في العادة مناسبة تجتمع فيها كبار شخصيات العائلة المالكة.
ويأتي الإعلان بعد أيام من إعلان الأميرة كيت أميرة ويلز وزوجة الأمير وليام أنها أُصيبت أيضا بالسرطان وتخضع للعلاج الكيميائي الوقائي.
وقال قصر بكنجهام إن قداس هذا العام سيكون قصيراً نظراً لحالة الملك الصحية.
وأعلن مكتب الأميرة كيت وولي العهد الأمير وليام أنهما لن يحضرا القداس.

 

المصدر: رويترز
الملك تشارلز الثالث
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