إقبال على فعاليات «رمضان عجمان»

عجمان (وام)

توافدت جماهير غفيرة على مسجدي الشيخ زايد وآمنة الغرير في عجمان اللذين خصصا لإلقاء المحاضرات والدروس الدينية على مدار الأيام العشرة الأولى من الشهر الكريم، ضمن فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة المنظمة، أن الفعاليات تشكل ملتقى علمياً وثقافياً واجتماعياً ودينياً لما تضمه من أنشطة متنوعة تخدم جميع شرائح المجتمع.

وقالت إن اللجنة المنظمة تهتم كل عام باستضافة أشهر المحاضرين من الدعاة لإلقاء المحاضرات الدينية المتعلقة بالشؤون الإسلامية، وبلغات مختلفة، منها الإنجليزية، والأوردية، والملبارية، والفلبينية، التي تخدم الجاليات غير الناطقة بالعربية، مشيرة إلى أن الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان شهدت 12 محاضرة في مسجدي الشيخ زايد وآمنة الغرير، لقيت استحساناً كبيراً من قبل المصلين.

وأشارت المعمري إلى أن المحاضرات تناولت عدة محاور كقصص الأنبياء في القرآن والفقه والعبادات والحديث وغيرها، موضحة أن نخبة مختارة من علماء الدين في العالم الإسلامي شاركوا في تقديمها مثل د. سليمان الرحيلي «المدرس بالمسجد النبوي وإمام مسحد قباء»، ود. عزيز بن فرحان العنزي، ود. عبدالسلام السحيمي، ود. صالح عبدالكريم، وفضيلة الشيخ محمد عيد المهيري، وظفر الحسن، ود. ياسر الحوسني، ود. عبدالرحمن الحمادي، وفضيلة الشيخ سراج بلسير، ود. محمد بن غيث، وفارس الحمادي، وعمر سعد.