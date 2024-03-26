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علوم الدار

300 ألف درهم من «دبي الخيرية» لـ«وقف الأم»

أحمد السويدي
27 مارس 2024 01:51

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت «جمعية دبي الخيرية» عن مساهمتها بـ(300) ألف درهم في حملة «وقف الأم».
وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن الحملة مبادرة ملهمة جديدة تمثل استمراراً للحملات الخيرية والإنسانية التي عودنا  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على إطلاقها كل عام بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل». 
وأضاف: «ترسخ هذه الحملة المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، وتبرز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة خيرية تهدف إلى مساعدة الآخرين من دون تمييز».
وأكد أن حملة (وقف الأم) تطوراً نوعياً في مسيرة الحملات الخيرية الرمضانية من حيث الأهداف وتلمس احتياجات المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، من خلال تجاوز المنظور التقليدي المرتبط بالحاجات الأساسية المتمثلة في المأكل والملبس والمسكن والدواء، ليشمل التعليم باعتباره عنصراً أساسياً لا يقل أهمية عن تلك العناصر. 

دبي الخيرية
الإمارات
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وقف الأم
دبي
أحمد السويدي
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