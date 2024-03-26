تفاهم بين «العلاقات الحكومية» وجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

وقعت دائرة العلاقات الحكومية وجامعة الشارقة، مذكرة تفاهم؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتأسيس شراكة دائمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقع المذكرة، بمقر الدائرة، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والخبرات، التي تتعلق بعمل كل من الطرفين، والعمل على تطوير استراتيجية عمل مشتركة، كما سيتعاونان في تهيئة، وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز والمؤسسات البحثية، من مختلف دول العالم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، عبر مشاركة الجامعة في زيارات الدائرة الدولية للدول المراد التعاون معها، مع الوفود الممثلة لحكومة الشارقة، وزيارات وفود السلك الدبلوماسي ضمن جولات دبلوماسية، وستعمل الدائرة على تسهيل إجراءات توقيع اتفاقيات تعاون دولية بين جامعة الشارقة ومؤسسات وشركات ومنظمات عالمية في مجال أعمال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما سيتعاون الطرفان في تنظيم المؤتمرات الدولية والمنتديات العلمية، ضمن أفضل وأحدث الممارسات العالمية في المجالات المختلفة، إلى جانب التدريب الميداني لطلبة قسم العلاقات الدولية في جامعة الشارقة بشكل دوري، بإشراكهم في سير أعمال الدائرة ومشاريعها ومبادراتها المختلفة.