عبدالله آل حامد يزور «الإمارات للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس وفداً من «المكتب الوطني للإعلام»، يرأسه معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب، ويضم الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب، وعدداً من العاملين به.

ورحّب النعيمي بالوفد الزائر، مشيراً إلى الأهمية القصوى لدور «المكتب الوطني للإعلام» في تحقيق الأهداف المنوطة به، وعلى رأسها تطوير المنظومة الإعلامية بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى العالمي، ويطور آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة، إضافة إلى إعداد قيادات إعلامية وطنية مؤثرة.

وأشاد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد بالجهود العلمية والبحثية لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مؤكداً ضرورة التعاون بين المركز و«المكتب الوطني للإعلام» بما يخدم المصالح الوطنية للدولة، والاستفادة المتبادلة من الرصيد العلمي والبحثي الكبير للمؤسستين، وما تمتلكانه من خبرات وكوادر بشرية متميزة. وفي ختام اللقاء، تم تبادُل الهدايا التذكارية.