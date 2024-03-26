حميد النعيمي يستقبل عدداً من القناصل لدى الدولة بحضور ولي عهد عجمان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، عدداً من أصحاب السعادة والقناصل الذين قدموا التهنئة لسموهما بمناسبة شهر رمضان المبارك، مساء اليوم، في قصر الزاهر.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من علي سالم الذايدي، قنصل دولة الكويت، وسعود حسن النصف، قنصل مملكة البحرين، وسعيد علي الهاجري، قنصل دولة قطر، وسعيد محمد الكندي، ووليد الهاشمي، مدير عام جهاز الرقابة المالية بعجمان، ووفد الجهاز، ومروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، ووفد الدائرة، وإسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، ووفد الهيئة، ومن أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى -عز وجل- أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.