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حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
27 مارس 2024 00:46

 استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

 



فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من خالد عبدالله عمران تريم، رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والنشر والطباعة، رئيس التحرير، ومن المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات ورؤساء الهيئات والمؤسسات بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يمنّ على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.

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حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
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