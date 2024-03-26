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سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
27 مارس 2024 01:16

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ حشر بن خليفة بن سعيد آل مكتوم والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.


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وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال.. الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
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