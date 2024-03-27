"ضمان" توفر باقات تأمين صحي دولية

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - "ضمان "التابعة لـ "بيورهيلث"، عن توفير باقات تأمين صحي دولية معززة لمتعامليها، والتي جرى تصميمها وإطلاقها بالتعاون مع شركة أكسا - جلوبال للتأمين الصحي.

وأشارت "ضمان" إلى أن باقة التأمين الصحي الدولي جرى تصميمها لتتناسب مع احتياجات الشركات التي تتطلب عملياتها التشغيلية تنقل موظفيها في جميع أنحاء العالم والتواجد خارج الدولة، ما يمكنهم من الحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وسيتمكن حاملو بطاقة التغطية الدولية من الشركة الوطنية للضمان الصحي - "ضمان”، من الوصول إلى شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية التابعة لـ" أكسا" والتي تضم اكثر من 1.9 مليون مقدم للخدمات الصحية حول العالم.

وتتيح الباقة للمتعاملين إمكانية الحصول على خدمات الدعم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، والتي يقدمها فريق متخصص وذوو خبرة في التعامل مع المطالبات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية الرقمية من "أكسا"، وذلك باستخدام تطبيق "ضمان" للهواتف المتحركة بما يسهم في تمكين المتعاملين من الوصول بشكل مريح وآمن إلى مجموعة واسعة من المزايا المتاحة ضمن خطتهم.

وقال خالد عتيق الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: "إن شراكتنا مع أكسا - جلوبال للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية العالمية، هي خطوة نوعية تعكس توجهاتنا للتوسع في برامج التأمين الصحي التي نوفرها لمتعاملينا، وتتماشى مع استراتيجيتنا التي تركز على الارتقاء بتجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، لاسيما مع زيادة حركة المسافرين نظراً للمكانة الرائدة التي تتميز بها الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ”.

من جانبه قال كريم أدﻟﺒﻲ المدير العام لشركة أكسا - للرعاية الصحية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تؤكد أكسا - جلوبال للتأمين الصحي التزامها بتسريع نمو أعمالها، باعتبارها واحدة من أبرز الجهات المزودة لخدمات التأمين الصحي الدولي في العالم، فقد كان ترسيخ حضورنا في دولة الإمارات من أهم أولوياتنا، ومن خلال هذه الشراكة مع ‘ضمان‘ التي تعد من أكثر الشركات انتشاراً على المستوى المحلي بفضل منصتها الرقمية سنتمكن معاً من تحقيق رؤيتنا المشتركة لتحقيق النمو في هذا القطاع على مستوى دولة الامارات، ونتطلع إلى تحقيق التكامل في خدماتنا طوال عام 2024 ووضع مخطط للنجاح يمكننا توسيعه ليشمل الأسواق الدولية الرئيسية الأخرى".