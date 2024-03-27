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حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بناء مجمع تعليمي بـ 600 مليون درهم ضمن "وقف الأم"

حمدان بن محمد
27 مارس 2024 12:18

شهد  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية بين مبادرات محمد بن راشد العالمية وشركة عزيزي للتطوير تتبرع بموجبه الشركة ببناء مجمع تعليمي بقيمة 600 مليون درهم ضمن وقف الأم الذي أطلقه  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الشهر الفضيل.

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وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "في مبادرة خيرية تعتبر ضمن الأعلى في الدولة شهدت اليوم توقيع اتفاقية بين مبادرات محمد بن راشد العالمية وشركة عزيزي للتطوير تتبرع بموجبه الشركة ببناء مجمع تعليمي بقيمة 600 مليون درهم ضمن وقف الأم الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد مع بداية الشهر الفضيل.. نشكر رجل الأعمال مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري على هذه المساهمة.. قطاعنا الخاص يثبت كل يوم أنه شريك في المسؤولية وشريك في مسيرة البناء.. وشريك في مسيرة الخير في دبي والإمارات..كل الشكر والتقدير لهم".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وقف الأم
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
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