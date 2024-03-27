الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تعقد فعالياتها

يُنظِّم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، في الفترة من 29 إبريل إلى 5 مايو 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.

واختار المركز الروائي المصري نجيب محفوظ ليكون «الشخصية المحورية» لهذه الدورة، وجمهورية مصر العربية ضيف الشرف، نظراً لمكانتها الثقافية المرموقة، وتأثيرها الفاعل في إثراء الفكر والمعرفة العربيين. وينطلق البرنامج المهني للمعرض يوم 28 إبريل 2024 بتنظيم النسخة الثالثة من فعاليات المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية.

ويأتي اختيار الروائي المصري نجيب محفوظ «الشخصية المحورية» للمعرض هذا العام، بوصفه أوَّل أديب عربي يحصد جائزة نوبل في الأدب في عام 1988. وأسهمت مؤلفاته، التي تُرجِمَت إلى معظم لغات العالم، في إثراء المكتبة العربية، ولفت الأنظار إلى مكانة الرواية العربية وحضورها في ميدان الإبداع الأدبي.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «على امتداد التاريخ لعبت مصر دوراً فاعلاً في إثراء برنامج معرض أبوظبي الدولي للكتاب وخدمته من خلال مبادرات ملهمة وأسماء كبيرة قدّمتها للساحة الثقافية العربية، فهي من روّاد العمل الإبداعي على مختلف الصُّعد؛ أدبياً وفنياً وفكرياً ومعرفياً».

وأوضح سعادته أنَّ اختيار مصرَ ضيفَ شرفٍ يلبّي أهداف المركز في توثيق الثقافة العربية، وتعريف الأجيال الجديدة على المنجزات التي تحقَّقت في مصر، وأثَرها الكبير والشامل على العالم العربي بأسره. أمّا عميد الرواية العربية نجيب محفوظ، فهو شخصية وضعت الأدب العربي، وخصوصية الثقافة المحلية المصرية في طليعة العالم، وعرَّفت الشعوب والحضارات الأخرى على ثقافتنا العربية، ونقلتها من حيِّزها المحليِّ الضيِّق إلى فضاءٍ رحْبٍ سلَّط الضوء على جمالياتها وعراقتها.

واستحدث المركز في دورته لعام 2024 محور «كتاب العالم»، الذي يتناول مؤلفاً أثَّر في مسيرة الأدب العالمي، وامتد أثره عبر السنوات والثقافات، مبتدئاً بكتاب كليلة ودمنة، لعبدالله بن المقفع، بالتزامن مع معرض فني ينظِّمه متحف اللوفر - أبوظبي عن «أدب الخرافة من كليلة ودمنة إلى لافونتين».