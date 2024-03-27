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"أوقاف دبي" تطلق مبادرة "بالعافية والبركة" للمطاعم وشركات الضيافة

مقر «أوقاف دبي» (أرشيفية)
27 مارس 2024 13:53

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي المبادرة المجتمعية "بالعافية والبركة" الهادفة إلى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لأصحاب المطاعم وشركات الضيافة حيث تدعو المبادرة الشركات التي تقدم خدمات الطعام والضيافة إلى التعاون مع المؤسسة في دعم برامج المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة من خلال تنفيذ مشاريع خيرية وقفية وذلك من خلال قيام هذه المطاعم والشركات بالتبرع بدرهم أو أكثر عن كل وجبة طعام أو خدمة ضيافة يقدمونها.
وأوضحت المؤسسة أن المبادرة المجتمعية تهدف إلى جمع المساهمات الخيرية من المطاعم وشركات الضيافة لإنشاء أوقاف يعود ريعها إلى تعليم الطلبة المعوزين وعلاج المرضى المحتاجين وتمكين أصحاب الهمم ومساندة الأرامل ورعاية الأيتام ودعم مختلف أوجه الخير في المجتمع.
وأكد عمر المازمي مدير إدارة الوقف بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن المبادرة جاءت من منطلق حرص المؤسسة على تحقيق رؤية  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لأن يكون الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية المختلفة وتحقيق سعادة ورفاهية أفرادها وتنمية الوقف وتشجيع أهل الخير على عمل الخير.

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ودعا المازمي كافة الجهات المعنية إلى المشاركة والتعاون في فتح آفاق خيرية جديدة تعكس صورة المجتمع الإماراتي المتأصل بالعطاء والإحسان وتعزز من برامج الوقف كبيئة جاذبة للمشاركات الخيرية وترسخ المسؤولية المجتمعية لدى مختلف الهيئات والمؤسسات المجتمعية.

المصدر: وام
شركات الضيافة العالمية
أوقاف دبي
المطاعم
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