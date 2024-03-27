هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تطلق محطتها الأرضية للبث الفضائي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام.. أنجزت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مشروعاً استراتيجياً متمثلاً في المحطة الأرضية للبث الفضائي التي تسمح لها ببث قنواتها التلفزيونية والإذاعية على الحيز الترددي الخاص بالهيئة على القمر الصناعي "نايل سات".

وتتكون شبكة البث الفضائي الجديدة من محطة بث رئيسة في مقر الهيئة بحلوان ومحطة بث احتياطية قي مبنى قناة الوسطى في الذيد وذلك لضمان وصول إشارة البث من دون انقطاع وفي مختلف الظروف، وقد تم تجهيزها بأحدث التكنولوجيا المستعملة في هذا المجال من أجهزة وهوائيات فضائية على يد المهندسين والفنيين من كوادر الهيئة الذين نجحوا منذ مطلع العام الحالي، في عملية التشغيل التجريبي الذي يتواصل إلى غاية شهر أبريل المقبل موعد التشغيل الرسمي للمحطة وبذلك تصبح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أول جهة إعلامية في الدولة، تمتلك محطة خاصة بها للبث الفضائي، من دون الحاجة لإيصال بث قنواتها المختلفة للأقمار الاصطناعية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

ويبلغ الحيز الترددي للبث 36 ميغاهرتز وهي تبث 42 ميجا بيت على نظام DVBS1 مع إمكانية التحول إلى 54 ميجا بيت على نظام الترميز DVBS2 وبالتالي إمكانية زيادة عدد القنوات وهذا بدوره يعد كافيا لإيصال كافة قنوات الهيئة إلى كل الدول العربية من المحيط إلى الخليج والشرق الأوسط.

وأكد محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن إنشاء محطة أرضية للبث الفضائي يندرج ضمن الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القائمة على تطوير البنية التحتية الإعلامية للإمارة وفق أعلى المواصفات كما أنه يشكل خطوة مهمة من شأنها تعزيز مكانة الشارقة كمركز إعلامي رائد في المنطقة.

وقال إن هذه المحطة الفضائية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تتيح بث قنواتها التلفزيونية والإذاعية بجودة عالية وبموثوقية في العملية الهندسية وبالتالي الإنتاجية للهيئة ونحن فخورون بأن نكون أول من يمتلك محطة خاصة بالبث الفضائي على مستوى القنوات الإعلامية بالدولة.

وأضاف أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي تحقق على يد العاملين في الهيئة سيوفر الكثير من التكاليف التشغيلية التي ترهق ميزانية أي محطة تلفزيونية في العالم إضافة للموثوقية الأكبر في عملية البث، وزيادة الخبرات الهندسية والفنية في كوادرها الإعلامية وخاصة من أبناء الدولة من العاملين في القطاع الهندسي، لافتاً إلى أن الهيئة لا تألو جهداً في تطوير البنية الفنية والهندسية وجلب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البث والاستقبال والنقل الخارجي والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، كما أن الكفاءة العالية لمهندسينا تسمح لنا بإحداث هذه التغييرات التي أضحت ضرورية في مجال يشهد منافسة قوية محلياً وإقليماً وعالمياً.

وتضم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تحت جناحها 5 محطات تلفزيونية هي تلفزيون الشارقة، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة الشرقية من كلباء، وقناة الوسطى من الذيد وقناة الشارقة الثانية و4 محطات إذاعية هي إذاعة الشارقة، وإذاعة القرآن الكريم، وإذاعة بلس 95 وإذاعة وتر، بالإضافة إلى تطبيق مرايا الإلكتروني.