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شرطة أبوظبي تشارك في الفعاليات الرمضانية في ساحة خليفة

شرطة أبوظبي تشارك في الفعاليات الرمضانية في ساحة خليفة
27 مارس 2024 15:30

شاركت شرطة أبوظبي ضمن الفعاليات الرمضانية في ساحة خليفة في أبوظبي وذلك بالتعاون مع مركز التواجد البلدي - مدينة خليفة وعززت مديرية المرور والدوريات الأمنية وعي الأسر بالسلامة المرورية وسط اقبال على أنشطتها من أفراد المجتمع.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية لتفعيل دور الأنشطة والفعاليات المجتمعية للمجتمع، مؤكدًا حرص واهتمام المديرية برفع مستوى الوعي لدى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع حول قوانين وأنظمة المرور وترسيخ أهمية القيادة الآمنة والحد من وقوع الحوادث المرورية.

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وقدم قسم التثقيف والتوعية المروري شرحا للأسر والأطفال حول أهداف دورية الطفل في التثقيف المروري عن قرب والاطلاع على مكوناتها وتقنياتها إلى جانب التوعية حول الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية حفاظاً على سلامتهم، وتوزيع الهدايا على الجمهور والفائزين بالمسابقات.

وتتضمن فعاليات "ساحة خليفة" بمدينة خليفة، أنشطة مختلفة تعبّر عن روح رمضان، و تستضيف مجتمعات مختلفة من رواد الأعمال والأسر المنتجة، وركن المطاعم والورش التعليمية ضمن مساحاتها الخضراء الشاسعة، بينما يستمتع الزوار بجلسات عربية صُممت خصيصاً لتلائم أجواء رمضان، إضافة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية، واستضافة مشتل يوفر شتلات متنوعة وزهور ونباتات بناء على رغبة الزوار.

المصدر: وام
رمضان
شرطة أبوظبي
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