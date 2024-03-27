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"الهلال الأحمر الإماراتي" تدشن حملة دعم المخابز الخيرية في مديريات محافظة حضرموت

"الهلال الأحمر الإماراتي" تدشن حملة دعم المخابز الخيرية في مديريات محافظة حضرموت
27 مارس 2024 16:19

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأولى من حملة دعم المخابز الخيرية في مديرية المكلا والشحر وغيل باوزير بمحافظة حضرموت، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السكان المحليين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الجهود المستمرة للهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للأسر المحتاجة بالمحافظة.

وتشمل المرحلة الأولى من الحمله خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، توفير عدد 500 كيس دقيق على 5 مخابز في مديرية المكلا والشحر وغيل باوزير الخيرية، لإنتاج الخبز بكميات كافية.

وأكد سالم عمر باراس، مشرف المخابز الخيرية بالمحافظة، أهمية هذه الحملة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق المستهدفة وقال "بفضل هذه المبادرة الخيرية بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي تمكنا من مساعدة الأسر المحتاجة التي تعاني نقصا حادا في الكثير من المواد الاستهلاكية بسب الغلاء المعيشي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

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من جانبه، أوضح المهندس حامد سالم قوايا مشرف مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالمحافظة أن الحملة ستستمر في تنفيذ مراحل إضافية لتعزيز القدرة التشغيلية للمخابز الخيرية وتوسيع نطاق تأثيرها، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخبز.

وتأتي هذه الجهود في إطار جهود دولة الإمارات الراسخ بتقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة بالمحافظة وتعزيز الاستقرار والتنمية في المناطق المحرومة، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحالة.

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نفذت العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في محافظة حضرموت وفي المحافظات المحررة عبر سنوات عديدة، وقد أسهمت هذه المبادرات في تحسين الظروف المعيشية وتلبية احتياجات السكان في مختلف المناطق.

المصدر: وام
حضرموت
الهلال الأحمر الإماراتي
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