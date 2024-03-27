"لوفر أبوظبي" يستقبل أكثر من مليون زائر خلال 2023

استقبل متحف اللوفر أبوظبي أكثر من مليون ومائتي ألف زائر خلال عام 2023، بفضل سلسلة من الخطوات المهمة التي شملت تنظيم مجموعة من المعارض المتميزة، التي عززت مجموعة مقتنيات المتحف الدائمة، وارتفاع عدد الزيارات إلى متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي، وتفاعل غير مسبوق مع البرامج التعليمية في المتحف.

ويمثل الزوار الدوليون 72% من إجمالي عدد الزوار، وقد جاءت غالبية الزوار من الأسواق الرئيسية التي تشهد نمواً مثل روسيا، والهند، وفرنسا، والولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وإيطاليا، وكازاخستان، والمملكة المتحدة، بينما كانت النسبة الباقية، وهي 28%، من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد استقبل المتحف خلال العام الماضي أيضاً أكثر من 500 زيارة رسمية من شخصيات بارزة شملت العديد من رؤساء الدول، والوزراء، والسفراء، والفنانين العالميين، وعدداً من المشاهير المعروفين على مستوى العالم.

واعتباراً من 19 مارس 2024، حقق المتحف إنجازاً كبيراً حيث تجاوزت أعداد الزائرين 5 ملايين زائر منذ الافتتاح الكبير للمتحف، وهو ما يُعزِّز مكانته كمنارةٍ ثقافية غير مسبوقة في مستوى تميزها ومكانتها العالمية البارزة.

وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي " تأسس متحف اللوفر أبوظبي كجزء من واجبنا المتمثل في تقديم مؤسسات وتجارب ثقافية استثنائية لجميع المقيمين والزوار في الإمارة".

وأضاف " نحن فخورون برؤية التأثير الذي أحدثه هذا المتحف خلال سنواته الست، مع تزايد أعداد الزوار باستمرار مما يعكس قوة مجموعته، ومعارضه الخاصة، وبرامجه المجتمعية".

من جانبه قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي " إنه لشعور رائع وملهم أن نشهد هذا النمو الملحوظ في عدد الزيارات، حيث يبرهن ذلك على الدور المحوري الذي يضطلع به متحف اللوفر أبوظبي في تسليط الضوء على المشهد الثقافي الثري والمتنوع في أبوظبي، حيث يدمج المتحف بين قوة التعاون المشترك والحوار بين الثقافات ليوفر لزواره نظرة متميزة على تنوع الحضارات والتقاليد الفنية".

وأضاف أن الاهتمام الكبير الذي أبداه زوار المتحف، والذي تجسد في إجمالي أعداد الزوار، إضافة إلى أسلوبنا الفريد في سرد القصص، يعكس التزامنا بتحقيق التميز في المشهد الثقافي العالمي".

وافتتح اللوفر أبوظبي خلال عام 2023 خمسة معارض استثنائية هي، "كبار نجوم بوليوود: عالم السينما الهندية"، و"حروف من نور"، و"كارتييه: الفنّ الإسلامي ومنابع الحداثة"، و"مغامرات عبر الكون" الذي أُقيم في متحف الأطفال، ومعرض "فن الحين 2023" الذي أُقيم في متحف اللوفر أبوظبي.

وإلى جانب المعارض التي نظَّمها، فقد سعى المتحف إلى توسيع مجموعة مقتنياته من خلال عمليات الاستحواذ والحصول على أعمال فنية مُعارة حيث حصل من خلالها على مجموعة من القطع المميزة التي ساهمت في إثراء وتنويع الأعمال الفنية المعروضة فيه.

ومن أبرز القطع التي حصل عليها المتحف لوحتان لبيكاسو هما: "امرأة مع آلة المندولين، 1911، وصورة لامرأة جالسة، 1923"، و"الدمى" لجون هونوريه فراغونارد "1770"، إضافةً إلى أربع منحوتات من المتحف الوطني لقصرَي فرساي وتريانون تحمل اسم "أربعة أجزاء من العالم".

إضافةً إلى ذلك، وفي سياق الاحتفال بمرور خمسين عاماً على العلاقة الدبلوماسية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، فقد أعلن المتحف عن استقبال قطعتَين متميزتَين يُطلق عليهما "نُصُبا مالطا - سيبي"، وقد حصل عليهما على سبيل الإعارة من المتحف الوطني للآثار في فاليتا ومتحف اللوفر.

كما شهد متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي، الذي يُعَدّ بمنزلة مركز يُحفِّز الإبداع لدى العقول اليافعة، نشاطاً كبيراً خلال عام 2023؛ حيث شهد حضور أكثر من 231,493 زائراً للمعرضَين اللذَين أُقيما فيه، وهما: "مغامرات عبر الكون" و"مشاعري مغامرة جديدة في عالم الفن".

وكانت ساحات المتحف النابضة بالحيوية بمنزلة مساحة تعليمية ديناميكية عززت حب الفنون والثقافة في قلوب الزوار الصغار.

وخلال عام 2023، استقبل المتحف أكثر من 45,000 طالب ومعلم من خلال مجموعة من البرامج المدرسية والجامعية، محققاً بذلك زيادة مذهلة بلغت 75% مقارنةً بعام 2022.

وقد أتاحت المبادرات الخاصة التي نظَّمها المتحف مثل "برنامج المتحف للمدارس" و"برنامج المتحف للجامعات" فرصة متميزة خاض من خلالها الطلبة تجربة تعلّم استثنائية، كما شجعَتهم على استكشاف المتحف واستمداد الإلهام من مجموعة مقتنياته الدائمة، وكذلك قيمه الأساسية، لإنشاء إسهاماتهم الفنية الخاصة.

ونفَّذ المتحف 31 برنامجاً ثقافياً، شمل العديد من الجلسات الحوارية، والعروض، والمهرجانات السينمائية، والاحتفالات التي تُقام بمناسبة بعض الأيام المميزة، إضافةً إلى التواصل مع الجماهير.