الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"طرق دبي" تنال شهادة المواصفة العالمية لمنظومة تدريب سائقي نقل الركاب

"طرق دبي" تنال شهادة المواصفة العالمية لمنظومة تدريب سائقي نقل الركاب
27 مارس 2024 17:45

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 29994:2021 لتصبح أول جهة عالمياً في قطاع المواصلات العامة تحصل على هذه الشهادة في مجال تدريب سائقي قطاع نقل الركاب.

وقال نبيل يوسف آل علي، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "إنَّ نجاح الهيئة في الحصول على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو في تدريب سائقي قطاع نقل الركاب يعد نقلة نوعية بالنظر لأن هذا المعيار الدولي يحدد المتطلبات الواجب توفرها وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن جودة تقديم خدمات التدريب".

أخبار ذات صلة
"طرق دبي" تقدم مساحات عمل مشتركة في محطة مترو برجمان
"طرق دبي" تنجز 75% من مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد

وأضاف آل علي: "جاء هذا النجاح تتويجاً لسلسلة من المبادرات والمشاريع التطويرية لتحسين الإجراءات والأنظمة والمناهج وتطوير أدوات تدريب سائقي نقل الركاب وفق أرقى المعايير العالمية، وهو ما انعكس على تعزيز منظومة التدريب لسائقي قطاعات نقل الركاب في دبي، وذلك من خلال تصديق البرامج والمناهج التدريبية واعتماد المدربين في إدارة شؤون السائقين من قبل عدة مؤسسات متخصصة في النقل الحضري كالجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث –RoSPA، وذلك من خلال مشروع تصميم وتطوير ومصادقة منظومة التدريب وتحديث البرامج التدريبية وحصول مدربي إدارة شؤون السائقين على دبلوم المستوى الثالث، حيث يرتكز البرنامج على معرفة معمقة بآخر التقنيات والطرق التدريبية وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل أكثر فاعلية".


وختم مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالقول: "يعزز حصول الهيئة على هذه الشهادة دورها الريادي في مجال تدريب سائقي نقل الركاب بما يدعم رفع مستوى الكفاءة الوظيفية وجودة وسائل ومخرجات التدريب وبما يرفع من مستوى جودة خدمات نقل الركاب في إمارة دبي ويرتقي برؤية الهيئة في "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".

المصدر: وام
هيئة الطرق والمواصلات في دبي
طرق دبي
آخر الأخبار
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
الرياضة
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
اليوم 11:45
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
الرياضة
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
اليوم 11:41
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
الرياضة
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
اليوم 11:18
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
علوم الدار
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
اليوم 11:17
مدفيديف وسينر «موعد مع الثأر»
الرياضة
مدفيديف وسينر «موعد مع الثأر»
اليوم 11:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©