"طرق دبي" تنال شهادة المواصفة العالمية لمنظومة تدريب سائقي نقل الركاب

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 29994:2021 لتصبح أول جهة عالمياً في قطاع المواصلات العامة تحصل على هذه الشهادة في مجال تدريب سائقي قطاع نقل الركاب.

وقال نبيل يوسف آل علي، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "إنَّ نجاح الهيئة في الحصول على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو في تدريب سائقي قطاع نقل الركاب يعد نقلة نوعية بالنظر لأن هذا المعيار الدولي يحدد المتطلبات الواجب توفرها وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن جودة تقديم خدمات التدريب".

وأضاف آل علي: "جاء هذا النجاح تتويجاً لسلسلة من المبادرات والمشاريع التطويرية لتحسين الإجراءات والأنظمة والمناهج وتطوير أدوات تدريب سائقي نقل الركاب وفق أرقى المعايير العالمية، وهو ما انعكس على تعزيز منظومة التدريب لسائقي قطاعات نقل الركاب في دبي، وذلك من خلال تصديق البرامج والمناهج التدريبية واعتماد المدربين في إدارة شؤون السائقين من قبل عدة مؤسسات متخصصة في النقل الحضري كالجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث –RoSPA، وذلك من خلال مشروع تصميم وتطوير ومصادقة منظومة التدريب وتحديث البرامج التدريبية وحصول مدربي إدارة شؤون السائقين على دبلوم المستوى الثالث، حيث يرتكز البرنامج على معرفة معمقة بآخر التقنيات والطرق التدريبية وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل أكثر فاعلية".





وختم مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالقول: "يعزز حصول الهيئة على هذه الشهادة دورها الريادي في مجال تدريب سائقي نقل الركاب بما يدعم رفع مستوى الكفاءة الوظيفية وجودة وسائل ومخرجات التدريب وبما يرفع من مستوى جودة خدمات نقل الركاب في إمارة دبي ويرتقي برؤية الهيئة في "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".