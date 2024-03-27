تواصل فعاليات معرض "ليالي رمضان" في "إكسبو الشارقة"

تتواصل في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات معرض "ليالي رمضان"، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 10 إبريل المقبل، والذي يشهد إقبالا كبيراً من المتسوقين وزوار الإمارة من مختلف إمارات الدولة، للاستفادة من العروض المتميزة والتخفيضات التي تشمل منتجات متنوعة لأكثر من 200 عارض ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية تضم مستلزمات رمضان والعيد من الملابس وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ويوفر معرض "ليالي رمضان" في إكسبو الشارقة لزواره عيش تجربة تسوق فريدة، تتضمن تخفيضات تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات ضمن مختلف الفئات بداية من العطور، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية، والأثاث والديكورات الداخلية، والمنسوجات والأزياء،والمعدات الرياضية، والقرطاسية، والمواد الغذائية، والزهور الطبيعية والاصطناعية، وألعاب الأطفال.

ويشهد المعرض تنوعاً في العارضين المشاركين بدءاً من العلامات التجارية المحلية والعالمية إلى كبار تجار التجزئة وما تقدمه الأسر المنتجة في الأقسام المخصصة لها من الملابس الشعبية والأدوات والمشغولات اليدوية والبخور والمشروبات والأطباق الشعبية والرمضانية، بجانب مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والعروض الترويجية والخصومات الكبرى.

وتواصل قرية التراث فعالياتها مقدمة مجموعة فريدة من البرامج التراثية، التي تبحر بالجمهور في رحلة ثقافية في عالم العادات والتقاليد الإماراتية والإسلامية خلال الشهر الفضيل، بما تتضمنه من عرض للفنون الشعبية والأنشطة والمسابقات الثقافية والبرامج التراثية المتنوّعة، كما تشهد القرية التراثية تقديم أشهى المشروبات والأطباق الرمضانية والأطعمة الشعبية الإماراتية وأنواع مختلفة من التمور، والقهوة العربية التقليدية، إلى جانب عرض للملابس الشعبية والبخور والأدوات والمشغولات اليدوية التي تقدمها الأسرة المنتجة.

ويتميز المعرض بالمزج بين التسوق وتجارب الترفيه التي تستقطب سكان وزوار الشارقة من العائلات والأطفال، وتقدم لهم تجربة متميزة للاستمتاع مع أفراد العائلة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتراثية التي تشتمل على فقرات مفتوحة تتيح لجمهور المتسوقين المشاركة فيها والحصول على جوائز قيمة والاشتراك في سحوبات على باقة كبيرة من الجوائز.

و يعزز معرض "ليالي رمضان" تجربة عيش الأجواء الرمضانية أثناء التسوق في ليالي الشهر الفضيل، ويعد جزءاً من فعاليات "مهرجان رمضان الشارقة"، الذي تنظمه غرفة الشارقة، في تكامل يوفر للجمهور منتجات بأسعار تتميز بخصومات كبرى، مع إحياء نشاطات تراثية متنوعة تعزز من الشعور بروحانية شهر رمضان وما يتميز به من خصوصيات تبرز معها الجوانب الأصيلة لمجتمع الإمارات وتراثه العريق.

ويواصل المعرض استقبال زواره يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 1 ليلاً خلال شهر رمضان المبارك، ومن الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك.