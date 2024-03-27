مستشفى الفجيرة يحصل على لقب "مستشفى صديق لسلامة المرضى"

حصل مستشفى الفجيرة - أحد المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية - على لقب "مستشفى صديق لسلامة المرضى" بعد استيفاء كافة شروط ومتطلبات منظمة الصحة العالمية وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبهذا الإعلان يكون مستشفى الفجيرة أول مستشفى يحصل على هذا اللقب بعد نجاح فريقه الإداري والطبي والتمريضي والفني بتطبيق وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة المرضى.

وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لمستشفى الفجيرة تعزز مكانته كأحد الرواد في تقديم الخدمات الطبية المتميزة والمبتكرة وتعكس التزامه المستمر بتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة من خلال تطوير وتطبيق معايير الرعاية الصحية وتقديم الرعاية الصحية المبتكرة والشاملة.

وجاء الإعلان عن فوز المستشفى بعد تقييم دقيق وشامل استمر لثلاثة أيام وتضمن حزمة واسعة من المعايير التي ارتكزت إلى تعزيز سلامة المرضى وتنفيذ ممارسات السلامة الموحدة التي تضمن تطبيق ممارسات سلامة المرضى بشكل موحد عبر شبكات الرعاية الصحية المختلفة بالإضافة إلى التعاون بين مديري المستشفيات والأطباء والمرضى ومن خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة لخلق ثقافة السلامة والتحسين المستمر وتحسين جودة الرعاية بشكل عام علاوة على خفض تكاليف الرعاية الصحية حيث يقود تحسين ممارسات سلامة المرضى إلى خفض حدوث الأحداث السلبية والعدوى المكتسبة في المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة أن الحصول على لقب "مستشفى صديق لسلامة المرضى" يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة المستشفى نحو تقديم الرعاية الصحية الفعالة والمبتكرة مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الإستراتيجية للمستشفى في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة المرضى مشدداً على إلتزام المستشفى الراسخ بتقديم بيئة طبية آمنة ومبتكرة لجميع المتعاملين.

وأضاف أن هذه الإنجاز يسهم في تعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع المرضى وعائلاتهم ما يمكن المرضى من المشاركة بفاعلية في خطة علاجهم وفهم الإجراءات الطبية المتخذة ويعزز من تحسين تجربة المريض في المستشفى وتطوير مستوى الرضا والثقة بين الطرفين موضحاً أن الدعم الذي توفره مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لمختلف المنشآت الصحية التابعة لها أسهم في تعزيز مكانة هذه المنشآت وقاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات التي ستتواصل على المستويين المحلي والعالمي.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مبادرة "مستشفيات صديقة لسلامة المرضى" في الدولة بهدف تعزيز سلامة المرضى من خلال تطوير معايير معتمدة تعزز أداء المستشفيات وفق الممارسات العالمية وضمان توفير خدمات رعاية صحية للمرضى بجودة عالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.